La actriz de ‘Homeland’ simplemente no estaba buscando ese nivel de fama.

La actriz Claire Danes no lamenta haber rechazado “Titanic”, diciendo que no le interesaba el nivel de fama que le dio la película a la estrella de Hollywood Leonardo DiCaprio.

La actriz de “Homeland” dice que se retiró de la lucha por el papel de la película, éxito de taquilla y ganadora del Oscar, dejando que el papel principal finalmente fuera para la actriz Kate Winslet en 1996.

Danes se acababa de envolver el “Romeo + Julieta” de Baz Luhrmann con DiCaprio, y estaba buscando un tipo diferente de película, informa aceshowbiz.com.

“¡Acababa de hacer esta epopeya romántica con Leo en la Ciudad de México, que es donde iban a filmar “Titanic”! ¡Y simplemente no me nacía! “, Dijo Danes durante una sesión con el podcast de Dax Shepard Armchair Expert.

La actriz de 40 años recuerda que DiCaprio luchó con la decisión de asumir la épica de James Cameron, relatando una conversación que tuvieron fuera de la oficina de su gerente mutuo.

“Y él simplemente me miró y dijo:” ¡Lo estoy haciendo! ¡Lo estoy haciendo! “Y pude ver que no estaba seguro. Pero él dijo: “Joder, tengo que hacer esto”.

Danes agregó que no podía verse lidiando con la atención global que recibió el actor luego del lanzamiento de la película.

“Y lo miré, y pensé: ‘Entiendo totalmente por qué estás haciendo eso. Y no estoy lista para eso’. Y creo que realmente no estaba lista. Y recuerdo que después de que salió la película … él simplemente entró en otra estratosfera “.

Señaló que tiene “cero arrepentimiento” después de notar un cambio rápido en la forma en que las personas trataban a su ex coprotagonista.

“Creo que podría haber sentido que estaba cortejando ese nivel de fama, o que estaba cerca de eso … y simplemente no podía hacerlo. No lo quise. Estaba muy claro al respecto. No estaba en conflicto “, dijo.

En cuanto a si ocurrió algo romántico entre la pareja mientras filmaban la clásica historia de amor de Shakespeare, ella cree que el amor fuera de la pantalla no estaba escrito en las estrellas para ellos.

“Eso nunca iba a suceder”, dijo, mientras admitía que había una vibra “aplastante” entre los dos.

“No sabía cómo hacerlo … somos personas realmente diferentes”.