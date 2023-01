Clara Chía evita salir de casa por culpa de Shakira

La cantante arremetió contra ella en su nueva música…

Gerard Piqué está furioso con la nueva canción de Shakira con Bizarrap, BZRP Music Session #53, donde la cantante se desahoga sobre la separación y ataca a la novia del exfutbolista, Clara Chía Martí, quien no está pasando nada bien con todo lo que está sucediendo.

Según personas cercanas a la estudiante de 23 años, ella ya no quiere salir de casa para evitar enfrentarse a la prensa y los paparazzi que siempre la están acosando.

En la canción, Shakira juega con las palabras y critica a la chica, diciendo cosas como «tiene nombre de buena persona, Clara mente, no es lo que parece… Clara mente… es igualita como tú».

La chica está bastante molesta por la situación y por seguir siendo señalada como la tercera en discordia de la separación de Shakira y Piqué.

Y según el periodista español Miquel Blázquez, Clara Chía Martí podría demandar a Shakira por sus ataques, porque es posible demandarla por difamación y acoso moral, pero no cree que la estudiante de Relaciones Públicas lo haga ahora.

“La está pasando muy mal con todo este tema, está muy perseguida a pesar de que no es culpable de nada”, expresó. «Hay varios fotógrafos y paparazzi persiguiéndola todo el tiempo y, de hecho, ha dejado de ir a Kosmos [la empresa de Piqué]… Se entiende que sigue trabajando desde casa», añadió Blázquez, de acuerdo con lo señalado por el programa «El Gordo y la Flaca«.

Gerard Piqué reaccionó a la canción de forma ‘positiva’, anunciando que tiene un nuevo patrocinador en su juego de Kings League Infojobs, la marca Casio [mencionada en la canción de Shakira] y mientras repartía relojes a sus compañeros en el plató, advirtió:

«Este reloj sí es para toda la vida eh, está de p*tamadre», señaló.

Y al día siguiente, Piqué llegó al trabajo manejando su nuevo ‘Twingo’, el coche mencionado por Shakira en su canción.

Si si si si wey gracias por comprobar que te gustan las cosas baratas pic.twitter.com/2T3JTU5cdZ — Iker (@Ikercaraza) January 16, 2023

LETRA: BZRP Music Session #53

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo

No quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeón

Y cuando te necesitaba

Diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato

Que yo debí botar ese gato

Una loba como yo no está pa’ novato’

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú, uh, uh, uh, uh

Pa’ tipos como tú, uh, uh, uh, uh

A ti te quedé grande

Y, por eso, estás con una igualita que tú, uh, uh, uh, uh

Ah-oh, oh-oh

Esto es pa’ que te mortifique’

Mastique’ y trague’, trague’ y mastique’

Yo, contigo, ya no regreso

Ni que me llores ni me supliquе’

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música

Perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena

Claramente, no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Claramente

Es igualita que tú, uh, uh, uh, uh

Pa’ tipos como tú, uh, uh, uh, uh

A ti te quedé grande

Y, por eso, estás con una igualita que tú, uh, uh, uh, uh

Ah-oh, oh-oh

Del amor al odio hay un paso

Por acá no vuelva’, hazme caso

Cero rencor, bebé

Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

‘Tás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelera’o, dale despacio

Ah, mucho gimnasio

Pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven

Aquí me siento un rehén

Por mí todo bien

Yo te desocupo mañana

Y si quieres traértela a ella, que venga también

Tiene nombre de persona buena (uh, uh, uh, uh)

Claramente, no es como suena (uh, uh, uh, uh)

Tiene nombre de persona buena (uh, uh, uh, uh)

Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú, uh, uh, uh, uh

Pa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande

Y, por eso, estás con una igualita que tú, uh, uh, uh, uh

Ah-oh, oh-oh

(Uh, uh, uh, uh)

Pa’ tipos, pa’-pa’-pa’ tipos como—

(Uh, uh, uh, uh)

A ti te quedé grande

Y, por eso, estás con una igualita que tú, uh, uh, uh, uh (it’s a wrap!)

Ah-oh, oh-oh

¡Ya está, chao!