Claudia Lizaldi defiende a fundador de casa de reposo donde está Eva Mange

La residencia Le Grand ha sido señalada por Laura Zapata por supuestamente “maltratar ” a su familiar.

Claudia Lizaldi ha salido en defensa de su amigo Andrés Portillo, fundador de la residencia Le Grand, donde se encuentra Doña Eva Mange, abuela de Laura Zapata y Thalía quien sufrió algunos problemas de salud mientras estaba ingresada en ese lugar..

“Todos los que conocemos a Andrés (Portillo) sabems que es un gran ser humano. Es lo que puedo decir de él, siempre va a hacer el bien, lo conozco, y puedo meter las manos al fuego por él”.

“No voy a decir más para no hacer la cosa más grande, que no es necesario… Como dice el dicho, el tiempo lo dirá”, señaló Lizaldi.

Y es que Laura Zapata ha hecho un escándalo público, asegurando que su abuela de 103 años fue “maltratada” en ese lugar.

“Estos son los cuidados que le han procurado a mi abuela. Tiene 9 escaras decúbito. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado, he tomado cartas en el asunto. Cárcel a los responsables”, expresó Laura en Twitter, con la imagen de la grave lesión en la piel de doña Eva.

