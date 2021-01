Kim Kardashian solloza en el emotivo teaser final de la temporada de KUWTK

El exitoso reality show Keeping Up with the Kardashians está terminando de una forma muy emotiva.

¡Kim Kardashian compartió un teaser de E!, cuando se la podía ver muy emocionada, ya que el programa de 2007 Keeping Up With the Kardashians llegó a su fin después de 20 temporadas.

Sus emociones intensas también se producen después de que la fundadora de Skims se enfrenta a un momento de prueba en su matrimonio, ya que se rumora que ella y Kanye West están con serios problemas en su matrimonio de seis años.

“No dejaría sin algunas caras de llanto muy feas en nuestra última vigésima temporada de Keeping Up With The Kardashians”, escribió Kim en Instagram.

En el clip, Kris Jenner estaba dando un emotivo discurso, diciéndole al equipo que sería el último día de filmación de la serie, que actuó como la plataforma de lanzamiento de sus carreras.

“Solo queríamos decirles en persona que no seguiremos adelante con la filmación del programa”, dijo Kris al equipo entre lágrimas.