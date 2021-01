Muere la actriz Cicely Tyson a los 96 años

La actriz murió el jueves a los 96 años de causas naturales, dijo su manager.

La actriz Cicely Tyson, ganadora de tres premios Emmy y un premio Tony, murió el jueves a los 96 años, dijo su manager en un comunicado.

No se dio ninguna causa de muerte. Tyson había completado recientemente unas memorias, “Just As I Am”, que se publicó esta semana.

Las actuaciones más elogiadas de Tyson se produjeron en obras históricas como la película de 1972 “Sounder”, en la que interpretó a la esposa de un aparcero de Luisiana. Esa película le valió a Tyson su única nominación al Oscar, pero recibió un Oscar honorario en noviembre de 2018.

La actriz ganó dos premios Emmy por la misma película para televisión, “La autobiografía de la señorita Jane Pittman”. Se hizo acreedora a otro Emmy 20 años después por “La viuda confederada más antigua lo dice todo”.

Su más reciente aparición en televisión fue interpretando a Ophelia Harkness, la madre de Annalise Keating (Viola Davis) en el seriado How to Get Away with Murder.