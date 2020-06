Colate aclara que no quiere quitarle custodia de su hijo a Paulina Rubio

El empresario español asegura que lo único que busca es el bienestar de su hijo Andrea Nicolás.

desmiente que tenga la intención de quitarle la custodia de su hijo a Paulina Rubio, y que él todo lo que hace es por el bienestar de su hijo.

El empresario español expresó al programa ‘Sale el Sol’ sus razones para solicitar una audiencia en un juzgado de Miami: “En ningún caso estoy pidiendo la custodia, y como he explicado muchas veces, he sacrificado mucho de mi vida profesional, mi vida personal, y he sacrificado muchas cosas para que mi hijo tenga a su papá y a su mamá cerca”.

También se había asegurado que Colate pidió que se le practicara un examen a Paulina, para descartar que ella estuviera consumiendo alguna droga, después del polémico video en el que Paulina se ve algo extraña y habla con dificultad, pero él negó esta situación, y que por el contrario la ha defendido de todas estas acusaciones.

Colate agregó: “No tengo intención de separar a mi hijo de su madre, lo que sí quiero es cambiar algunas cuestiones para que mi hijo esté mejor”.