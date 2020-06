Bárbara de Regil llora después de recibir muchas críticas

A la actriz le dolió las severas críticas que ha recibido por parte de muchas personas, incluso algunas muy relevantes…

Bárbara de Regil lamenta las severas críticas que ha recibido por parte de muchas personas, incluso algunas muy relevantes, por un video en el que envía un mensaje a quienes sufren de violencia intrafamiliar.

La actriz con lágrimas se disculpa, y aclara que no reflexionó las palabras que expresó, pero que todo fue con una muy buena intención. En uno de sus muchos videos pide a las mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia en su hogar, que hablen con el corazón en la mano a esa persona que las agrede, que pidan por favor que no las maltraten, que les digan: “Por favor, no me hagas lo que no quieras que te hagan a ti”.

Estas declaraciones despertaron mucha indignación, pues los agresores merecen castigo, no que sus víctimas les supliquen que tengan compasión. Entre las personas que criticaron sus palabras, fue nada menos que Lydia Cacho, periodista y activista que desde hace muchos años ha dedicado su vida a la denuncia de actos de violencia en contra de niños y mujeres. Cacho le dijo: “La ignorancia debe tener límites. Están en ese rincón en que una mujer, niña o niño en ese instante mirando aterrados a su agresor que se cree su propietario, y sería capaz de asesinarlos. Bárbara: alimenta el cerebro también, el cuerpo no lo es todo”.

La actriz se disculpó y hasta con lágrimas en los ojos a través de un video en vivo del programa ‘Ventaneando’ aseguró que no habló pensando en esas personas que están conviviendo con un criminal, que como bien lo dijo Lydia, llega hasta el punto de quitarles la vida.