Salma Hayek indignada por el asesinato de Giovanni por la policía de Jalisco

La actriz une su voz al de otras celebridades exigiendo justicia por la muerte de un trabajador de 30 años.

Salma Hayek se une a otros artistas que han expresado su indignación por la muerte de un joven en Jalisco, en manos de la policía, y pide justicia en este caso.

“Pedimos al gobierno de México JUSTICIA para Giovanni y para todas las personas afectadas por la brutalidad y la corrupción de algunos miembros de la policía mexicana”, es parte del mensaje que la estrella mexicana publicó en Instagram.

Regina Blandón, Molotov, Guillermo del Toro entre otros han expresado su indignación por la muerte de este joven de Ixtlahuacan de los Membrillos, que por no usar cubrebocas con lujo de violencia lo detuvieron para luego solo entregar el cuerpo a sus familiares.

Del Toro fue de los primeros en alzar la voz en contra de la actuación de la policía en Jalisco, y a través de Twitter expresó: “A más de un mes no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad, es asesinato. El sinsentido, la locura absoluta, es que ocurra un asesinato a nombre de la salud pública”.

Regina Blandón dijo: “Detenido en Jalisco. Golpeado y asesinado por no traer cubrebocas. A la familia le ofrecieron 200 mil para que no dijeran nada”.

Molotov expresó: “La policía te está asesinando, pero ellos viven de lo que estás pagando”.