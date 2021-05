‘Colate’ no se aguanta y le dice a Mayeli Alonso que es una “maleducada”

El empresario español reaccionó al video publicado por la misma Mayeli, donde se enfrenta a una empleada de aerolínea en México.

Nicolás Vallejo-Nágera, ‘Colate’, no se quedó callado ante el trato que dio Mayeli Alonso a la empleada de la compañía aérea Volaris en Los Cabos, tras presentarse un altercado por el equipaje que la famosa llevaba.

El ex de Paulina Rubio en una serie de mensajes criticó a la ex de Lupillo Rivera por su “mala educación” y la manera despectiva con la que trató a la empleada de Volaris.

“Así es la mala educación que hay hoy en día”, escribió el empresario español, teniendo como réplica de Mayeli: “tomar clases para aprender y ser buen papá es de MUCHA EDUCACIÓN. Vas bien”.

Colate insistió: “respeto a los demás es un principio importante en la educación, ya trabajen en una aerolínea o limpiando cuartos de baño. Tu manera de hablarle a esa señora, independientemente de lo que haya hecho, denota una absoluta falta de respeto y educación, que es lo que has demostrado e el video que tu has grabado y compartido, así que tengo el derecho a opinar y eso he hecho”.

Mayeli replicó: “Simplemento reo que como caballero debería meterse en pleitos o situaciones de mujeres que no le incumben. Así como yo lo respeté cuando lo acusaban de vividor. Yo entiend que cada vez más hombres se molestan de que las mujeres no nos callamos. Buenas noches”.

Vea el intercambio a continuación: