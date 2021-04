Compositora dijo falsamente que Zayn Malik y Gigig Hadid estaban casados

Ingrid Michaelson dijo durnte una transmisión en vivo en sus redes, de manera errónea, que Zayn Malik era un hombre casado.

La compositora estadounidense Ingrid Michaelson, de 41 años, dejó a los fans de Zayn Malik entusiasmados esta semana al comentar que estaba trabajando con él.

Pero terminó dejando escapar que el excantante de One Direction podría estar casado con la modelo Gigi Hadid, con quien tuvo una hija el año pasado.

Durante una live a través de Patreon, Ingrid se refirió a Malik como un hombre casado. Inmediatamente después de sus comentarios, los seguidores de Malik y Hadid en Twitter comenzaron a celebrar la noticia, pero la mujer fue alertada sobre su error y tuvo que correr para aclarar lo que dijo.

“Así que debería estar durmiendo ahorita mismo, pero fue una hora loca, una hora y media”, afirmó. “En mi transmisión en vivo desde Patreon, dije que estaba trabajando con Zayn. Mencioné que estaba casado y no está casado. Hasta donde yo sé, él no está casado. Fue un error. Lo siento, lo siento “, comentó.

Ella continuó diciendo que estaba sorprendida por la increíble e inmediata reacción en las redes sociales:

“Yo no vivo en este mundo”, se justificó. “Entonces, el nivel de fama me hace realmente admirar a Zayn y a cualquiera con ese nivel de fama. Cada pequeña cosa que dices es simplemente, ¡Wow! No estoy hecha para eso”, explicó.

“Mis disculpas a Zayn y Gigi, si alguna de estas cosas les afecta y les molesta, lo siento, esa no era mi intención”, agregó. “Y para sus fans, lamento haberlos hecho enojar, y mucho cariño para todos ustedes. Y ya me voy a dormir”, advirtió.

Uno de los comentarios en Twitter fue:

“¿Hablaba en serio? ¿Sabía que no era de conocimiento público? ¿Tiene razón? Bueno, el público ahora está conmocionado después de que Ingrid Michaelson arrojó casualmente la bomba con la que Zayn Malik y Gigi Hadid están casados”.

Inmediatamente, a frase “Zayn Is Married” comenzó a convertirse en tendencia en Twitter.