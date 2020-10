Consuelo Duval tiene secuelas en su cuerpo que le dejó el Covid-19

La actriz reveló que el virus dejó secuelas en su cerebro, y sufre momentáneamente de ‘dispersión mental’.

Consuelo Duval habló de las secuelas que dejó Covid-19 en su cuerpo, después de afortunadamente haber superado la enfermedad, pero asegura que ahora más que nunca sigue atendiendo de su salud.

La actriz reveló que el virus dejó secuelas en su cerebro, y sufre momentáneamente de ‘dispersión mental’: “Me están platicando algo y me voy a otra cosa. A veces me dan muchas ganas de dormirme, y mira, después de esto estoy poniendo mucha atención en mi salud. Ayer fui a un doctor, hoy a otro porque voy a escanear mi cuerpo y a ponerlo saludable, porque me espantó mucho, me sentí en riesgo”.

Hace unos días Consuelo Duval se hizo la prueba, y el resultado fue que tiene una ‘carga viral muy alta’, por lo que no bajará la guardia y tendrá todas las precauciones y cuidados posibles.