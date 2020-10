Courteney Cox cumple 200 días sin encontrarse con su prometido Johnny McDaid

La pareja ha estado separada debido a la pandemia, él en el Reino Unido y Courteney en su casa de California.

Courteney Cox y su prometido Johnny McDaid han estado separados por motivo de la pandemia, y ya cumplieron 200 días sin verse.

El integrante de Snow Patrol viajó en marzo al Reino Unido, y por la emergencia sanitaria ya no pudo viajar de regreso a California, donde vive la actriz, quien dijo al podcast ‘Vinyl Supper’: “Al principio no sabía qué iba a hacer conmigo misma. Cocino todos los días, y he aprendido mucho. He estado perfeccionando mis habilidades”.

La estrella de ‘Friends’ reveló que dos amigos de ella se ofrecieron hospedarse en su casa para hacerle compañía a ella y a su hija de 16 años, pero uno de ellos días antes de irse a la casa de la actriz, dio positivo a Covid-19: “Al principio creíamos que era un resfriado. No esperábamos que fuese covid porque la prueba había salido negativa, pero en menos de una semana ya estaba hospitalizado y conectado a un respirador al borde de la muerte. Estuvo allí 18 días, ya se ha recuperado por completo, pero nos asustamos mucho”.

Courteney Cox y Johnny McDaid después de una ruptura se reconciliaron, y es que hubo un conflicto entre ellos por decidir dónde iban a vivir, ya que ella tiene su residencia en California y él deseaba asentarse en Reino Unido. Al comprometerse en matrimonio, decidieron que él viajaría constantemente entre Estados Unidos y Reino Unido.