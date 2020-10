Kim Kardashian admite que gana más dinero en Instagram que en su reality show

El reality show Keeping Up With The Kardashians llegará a su fin en 2021, y la propia Kris Jenner culpa a las redes sociales por ello.

Kim Kardashian aceptó que gana mucho más dinero en Instagram que con el reality ‘Keeping Up With The Kardashians’, el cual llegará a su fin en 2021.

No es secreto que Kim y Kylie Jenner han recurrido a Instagram como el principal pilar de sus millonarias empresas, así como sus colaboraciones con distintas marcas y por supuesto de su vida personal.

En el programa de David Lettermann en Netflix ‘My Next Guest Needs No Introduction’, Kim reveló: “No estaríamos donde nos encontramos el día de hoy sin ‘Keeping Up With The Kardashians’, y por eso hemos querido seguir compartiendo nuestras vidas, incluso, siendo realistas, podríamos ganar más dinero con una publicación en Instagram, de lo que nos embolsamos por una temporada en televisión”.

La propia Kris Jenner recientemente confesó en entrevista con Beauty Inc. que las redes sociales habían acabado con el reality familiar, ya que el público quiere más inmediatez en todo lo que sucede, y las redes sociales pueden darles eso en tiempo real.