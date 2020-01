Courteney Cox de las más entusiasmadas por acercamiento de Jennifer Aniston y Brad Pitt

View this post on Instagram

…..Lui ha lasciato l’intervista che stava rilasciando per ascoltare lei….. E loro sono Brad Pitt e Jennifer Aniston entrambi premiati ieri sera ai “Sag Awards”, Brad per la sua partecipazione in “C’era una volta….a Hollywood, e Jen per la sua interpretazione in “The Morning Show, abbracci, baci e sguardi complici …….. #bradpitt #jenniferaniston #sagawards #couple #love #ceraunavoltaaahollywood #themorningshow #the webnews