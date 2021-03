Cristiano Ronaldo tiene tareas domésticas “prohíbidas” para él

La estrella del fútbol nunca cambiará una lámpara, o cocinará algo para comer.

En entrevista con la revista italiana Sportweek, Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, reveló detalles de cómo es la relación con la estrella del fútbol. También reveló que tiene tareas que CR7 tiene ‘prohibido’ hacer en casa.

La modelo tiene relación con el jugador desde 2016 y juntos tuvieron a Alana Martina, la hija menor del delantero.

Georgina explicó que debido a los cuidados que tiene su pareja, no puede hacer algunos deberes. Cambiar una lámpara en nuestra casa es casi imposible, nuestro pie derecho está muy alto. Si fueras Cristiano Ronaldo, ¿cambiarías una lámpara a casi 6 metros del suelo? Mejor no. Cuídate y dedícate a ser el mejor en lo que tú haces. Yo me encargo del resto. Hago que todo salga bien. Me gusta cuidar mi casa y mi familia”.

También comentó que el jugador es una inspiración a la hora de mantenerse sano y hacer deporte. “Al principio me dio vergüenza entrenar con él, después de todo es Cristiano Ronaldo. Pero luego todo cambió. Él es mi inspiración”, dijo.

La modelo también comentó que Cristiano no cocina, pero destacó que luego de una intensa mañana de entrenamiento se merece volver a casa y encontrar la comida lista en la mesa para él. “Tenemos un chef que prepara las comidas, pero a veces yo cocino”.

Sobre el futuro, Georgina comentó que quieren tener más hijos, pero que dejarán que las cosas sucedan de forma natural. “Cada día con Cris es un regalo. Estamos muy contentos”, agregó.