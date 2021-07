Curioso video muestra el primer casting para TV de Jennifer Lopez

El video de 1991 muestra a Jennifer audicionando para ser bailarina de soporte de la banda New Kids on the Block.

Un antiguo video compartido en YouTube muestra lo que fue el primer casting de Jennifer Lopez para la televisión.

Se trata de “In Living Color” en 1991, en donde se buscaban a bailarines de respaldo para la banda New Kids on the Block, teniendo como resultado que J-Lo obtuviera un lugar como parte de la producción.

En el clip se puede ver a la cantante usando leggings ajustados en color negro y un crop top deportivo para poder moverse con facilidad al momento de bailar.

Jennifer luce una impactante cabellera ondulada y color negro, muy diferente a la cabellera lacia y larga con luces en las puntas que luce actualmente.

