Kim Kardashian apoya a Kanye West en lanzamiento de nuevo disco

Kim Kardashian ha seguido apoyando a su ex esposo Kanye West en medio del proceso de divorcio.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians sorprendió a muchos con su aparición en la fiesta de escucha de Kanye de su último álbum, DONDA.

También estuvieron presentes en el lugar los cuatro hijos de la ex pareja, North, 8, y Chicago, 3, Saint, 5 y Psalm, 2 años, así como la hermana de Kim, Khloe Kardashian.

Para el evento, la fundadora de Skims lució un mono rojo junto con botas a juego.

Además, Kanye parecía coordinarse con la estrella de Keeping Up With the Kardashians mientras lucía su propio traje rojo para la nieve.

DONDA es el primer álbum de Kanye después de su separación de Kim.

Llamó al álbum en honor a su madre Donda West, quien falleció a los 58 años debido a complicaciones de una cirugía plástica en 2007.

Vea la presencia de Kim Kardashian y sus hijos en el concierto de Kanye West, abajo: