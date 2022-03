Daddy Yankee anuncia su retiro de la música

El cantante de 45 años, que cuenta de 32 años de trayectoria en su carrera, se despide…

Los fans de Daddy Yankee tuvieron una triste noticia esta semana: el cantante de 45 años decidió que es hora de retirarse. Él anunció que publicará su último disco y después se lanzará a una gira mundial de despedida.

“En esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron las llaves para que yo abriera las puertas para convertir este género en el más grande del mundo.”, empezó diciendo.

“Les confieso que es el tesoro más grande que yo puedo tener en mi carrera. Siempre trabajé para no fallarles (…) formalmente hoy anuncio mi retiro de la música, entregándole mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos. Y lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada ‘Legendaddy'”, comunicó.