Julia Fox se retracta de comentario de que Kanye West es inofensivo

La modelo le había dicho a TMZ recientemente que no creía que el rapero pudiera lastimar una mosca…

Tras afirmar que Kanye West no era capaz de lastimar ni a una mosca, su ex, Julia Fox se retractó de lo que dijo al sitio TMZ. Ahora Julia no quiere defender a su exnovio, y decidió aclararlo, puesto que algunos seguidores le dijeron de sus amenazas hacia Pete Davidson o sus comentarios racistas hacia Trevor Noah.

“Me gustaría señalar que no había visto las últimas publicaciones de Instagram en el momento de este video… Lo creas o no, tengo una vida y un hijo, ¡y no tengo alertas de Google para este hombre!”, señaló la chica de 32 años.

A principios de esta semana, un reportero de TMZ le preguntó a Fox si pensaba que Kim Kardashian y Davidson “deberían estar preocupados” por su seguridad en medio del reciente comportamiento en línea de West.

“¡No! No no no. Kanye es inofensivo”, exclamó Fox en ese momento. “Simplemente creo que esa es su expresión creativa artística (…) Sé que es agresivo, pero creo que si realmente se tratara de eso, dudo que Kanye lastimaría a una mosca”.

Ahora la actriz alegó que pensó que el reportero se refería al video musical “Eazy” de West con The Game:

“Pensé que esta pregunta se refería al video musical”.