Daniel Bisogno habla de su salud y recuperación

El conductor de Ventaneando se recupera en casa, tras hospitalización…

Después de estar un mes hospitalizado por una infección pulmonar, Daniel Bisogno reapareció en el programa Ventaneando la tarde del viernes 15 de marzo.

El conductor y actor habló con sus compañeros a través de una llamada telefónica y dio una actualización de su salud, afirmando que sigue en recuperación, y que se siente muy débil todavía.

“Aunque estoy mejor que las otras veces, creo yo, todavía estoy flaquito”, comentó ‘El Muñeco’.

“En recuperación aquí en la casa… todo el día son terapias, todo el día, pero me he recuperado bastante bien para todo, aquí estoy», señala.

«Todavía desplazarme no puedo, no puedo subir bien la escalera. Fueron varios días intubado, entonces estoy ya moviéndome casi casi al cien pero todavía me falta un poco”.

Daniel solo regresará al trabajo cuando esté completamente bien, y listo para volver.