Daniel Bisogno intercambia coquetos mensajes con participante de La Voz México

Los mensajes mostrados por Javier Ceriani en ‘Chisme No Like’ muestran intimidad de Bisogno con la otra persona.

Daniel Bisogno se encuentra metido en otra polémica, pues se han divulgado algunos mensajes entre él y un exparticipante de ‘La Voz México’, donde muestran que entre los dos hay “mucho más” que una amistad.

Los mensajes se dieron a conocer por el periodista Javier Ceriani, en su programa de YouTube ‘Chisme No Like’.

“Se ha filtrado una conversación en WhatsApp del señor Bisogno con un muchacho joven … No es cualquier muchacho, no es un muchacho de la zona rosa…no es uno más, es un cantante, es un artista, es un compositor… es un chico que quiere hacer una carrera en México…y tiene la mala suerte de toparse con Bisogno en la vida”, dice Ceriani.

“Daniel tiene la mala suerte de haber chateado, de haber invitado a este chico a comer, al teatro y después, según nos dicen nuestras fuentes, a un hotel”, añadió el comunicador.

La información presentada en ‘Chisme No Like’ no está confirmada por ninguna de las partes involucradas y las capturas de pantalla le fueron filtradas a Javier Ceriani por una persona no identificada.