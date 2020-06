Daniel Radcliffe muestra su desacuerdo con JK Rowling

La creadora de Harry Potter publicó una serie de tweets controvertidos, por lo que la llamaron transfóbica.

La estrella de Harry Potter, Daniel Radcliffe, dijo que espera que los fanáticos “no pierdan por completo lo que era valioso” en la serie mágica después de que la escritora JK Rowling fue acusada de transfóbica.

El actor ha publicado una declaración después de una serie de tweets controvertidos de Rowling durante el fin de semana.

Rowling discrepó con un titular en un artículo en línea sobre “personas que menstrúan” y dijo: “Estoy seguro de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien me ayudó. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?”

Los críticos la acusaron de ser transfóbica, una acusación que Rowling niega rotundamente. Ella respondió diciendo: “Respeto el derecho de toda persona trans a vivir de cualquier manera que se sienta auténtica y cómoda para ellos. Marcharía con usted si fuera discriminado por ser trans”.

Radcliffe, quien interpretó al mago Harry en todas las adaptaciones de la pantalla grande de los libros de Rowling sobre Harry Potter, ahora ha comentado sobre la controversia, afirmando que “las mujeres transgénero son mujeres”.

Compartió una declaración a través de la organización benéfica de prevención de suicidios LGBT de los Estados Unidos, The Trevor Project, diciendo que mientras Rowling “es sin duda responsable del curso que ha tomado mi vida … como ser humano, me siento obligado a decir algo en este momento”.

Dijo que el problema no se trata de “peleas internas entre JK Rowling y yo”.

“Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo o yo”.

El hombre de 30 años luego citó estadísticas del Proyecto Trevor, afirmando que el 78% de los jóvenes transgénero y no binarios informaron haber sido objeto de discriminación debido a su identidad de género.

Él dijo: “Está claro que necesitamos hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades y no causar más daños”.

Radcliffe también se dirigió a los fanáticos en las redes sociales que dijeron que ya no podían disfrutar de la serie de Harry Potter debido a su desacuerdo con Rowling.

“A todas las personas que ahora sienten que su experiencia con los libros se ha visto empañada o disminuida, lamento profundamente el dolor que estos comentarios les han causado”, dijo.