Gigi Hadid subastará ropas de diseñador para caridad

La modelo se une a The Way We Wore para recaudar dinero para dos organizaciones benéficas: NHS Charities Together y NAACP.

Gigi Hadid está lista para subastar dos artículos de diseñador de su colección personal, para recaudar dinero para caridad.

La modelo de 24 años, que espera su primer hijo con su novio Zayn Malik, se ha asociado con British Vogue para participar en la subasta The Way We Wore, que se está organizando para recaudar dinero para dos organizaciones benéficas que ayudan para proporcionar alivio durante la pandemia de coronavirus: NHS Charities Together y NAACP.

Gigi está donando un par de top y falda de Fenty y una alforja de Dior a la causa, y dijo que espera que el dinero recaudado en las subastas “ayude a los que luchan” en medio de la actual crisis de salud.

Ella dijo en un comunicado de prensa: “Aprecio la oportunidad de retribuir de esta manera, y espero que quien termine con estas piezas, el top Fenty, la falda y la alforja Dior, realmente las disfrute, sabiendo que su contribución ayudará a aquellos que luchan contra la COVID-19. Zayn y yo enviamos nuestro amor y nuestros mejores deseos a todos “.

Además de ayudar a las personas durante la pandemia, NAACP (Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color) también ha estado proporcionando ayuda en medio de las protestas que tienen lugar en todo Estados Unidos en apoyo del movimiento Black Lives Matter.

Las protestas comenzaron después de la muerte del hombre negro desarmado George Floyd, quien fue asesinado durante un arresto cuando un oficial de policía se arrodilló en su cuello durante casi nueve minutos, y Gigi recientemente utilizó su plataforma para condenar el racismo sistémico.

Ella escribió en las redes sociales: “Enfurecido. Asqueado. Afligido. Pero nunca sorprendido. Esto sucede con demasiada frecuencia, y los videos que se vuelven virales no son eventos aislados. Parece que solo cuando son captados por la cámara los fanáticos y los ASESINOS están siendo investigados”. ‘o despedido … desafortunadamente, la única forma en que las cosas comenzarán a cambiar es si todos estos monstruos racistas, ignorantes, (distintivos y / o no) tienen que enfrentar las consecuencias, tras las rejas.

“Siga firmando peticiones, haciendo llamadas para exigir justicia, hablando en voz alta (esto no es solo si tiene una gran plataforma, comienza en sus hogares y comunidades) y luchando por hacer una diferencia en cada vida que se ha tomado o afectado de manera incorrecta por LA PANDEMIA DEL RACISMO. ESTO SE TRATA DE ESTAR CONTRA CADA ACTO DE DISCRIMINACIÓN SIN SENTIDO QUE CARGA A ESTE PAÍS. (sic) “