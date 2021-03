Danilo Carrera es víctima de amenazas desde que se separó de Michelle Renaud

El actor dice que sus fanáticos y los de Michelle le han pedido que regrese con Michelle, pero que hay fans muy apasionados.

Danilo Carrera reveló que después de haber anunciado que su romance con Michelle Renaud había terminado, comenzó a recibir amenazas.

El actor ecuatoriano declaró al programa ‘Suelta la Sopa’ que sus seguidores le han pedido que regrese con Michelle: “Ella es una mujer increíble, hermosa, generosa, inteligente, guapa, madura, los entiendo…a los que no entiendo es a los que me mandan mensajes casi casi amenazándome, diciéndome: ‘si no vuelves me suicido’, y recibo muchísimos”.

Por dos años fueron una de las parejas favoritas del medio del espectáculo, por lo que su separación sorprendió a todos, además de que el anuncio del término de su relación la hicieron juntos en un en vivo, lo que fue todavía más emotivo.