Danna Paola asegura que “ya no se callará” ante los abusos y el bullying

La actriz y cantante se molestó cuando fue insultada por el partipante de un programa de talentos, del cual es jurado.

Danna Paola dice que durante casi toda su carrera se quedó callada ante críticas, burlas, abusos y bullying, pero que eso ya se acabó.

La joven actriz y cantante mexicana reaccionó a lo sucedido en la pasada edición de La Academia, donde Danna Paola retiró toda su opinión hacia Gibrán, el concursante que la llamó ‘culera’ por la crítica que le hiciera por su actuación pasada, algo que es precisamente para lo que la artista fue contratada por la producción del reality, para aconsejar y dar su punto de vista a los participantes.

“He soportado toda mi vida críticas, insultos, bullying, malos comentarios, machismos, y siempre me enseñaron a quedarme calladita, porque me veo más bonita y STOP. Eso no quiere decir que no tenga humildad, que sea soberbia o que se me metió mi personaje a la cabeza porque no es así. La gente que realmente me conoce sabe lo que soy, muy sincera, y la humildad es lo más importante para esta carrera”, declaró Danna Paola a Diario Basta.

Ese episodio fue el más fuerte que se ha vivido en este popular reality conducido por Adal Ramones, quien con la experiencia que tiene, moderó lo sucedido el pasado domingo, en donde Danna Paola exigió ante todo respeto.