Zac Efron no tiene buena fama con las actrices a la hora de besar

Actrices exhiben como un pésimo ‘besador’ a Zac Efron, quien hasta el día de hoy se arrepiente de esos errores que cometió grabando escenas románticas.

El primer error del actor fue cuando apenas tenía 16 años, y tenía que besar en una escena de la serie ‘Summerland’ a Kay Panabaker, una jovencita de tan solo 13 años. Zac se había zambullido una buena porción de salmón justo antes de la escena, por lo que su aliento era horrible.

Ashley Tisdale, su compañera en varios proyectos, ahora revela otra metida de pata de Efron, cuando para la factoría Disney grababan ‘The Suite Life of Zac and Cody’ y tenían que darse un beso: “El mero hecho de besarlo era muy difícil para mí, pues lo veía como a un hermano. Intentó besarme con lengua, y tuve que decirle: ‘¿pero qué haces?’, cerré la boca rapidísimo. Le tuve que explicar que eso era Disney y allí no nos besábamos de esa manera”.