A Liam Gallagher le gusta estar en línea en las redes sociales

El músico no piensa dejar las redes como otros colegas, y no le importa lo que sus críticos piensen de él.

Liam Gallagher nunca abandonará las redes sociales. La ex estrella de Oasis ha prometido permanecer en Twitter porque le gusta “charlar con la gente” y no le importa lo que sus críticos piensen de él.

Cuando se le preguntó si alguna vez planea dejar de expresar sus puntos de vista en el sitio de microblogging, dijo: “No, me gusta estar en línea. Me gusta conversar con la gente y me gusta decir lo que pienso”.

El hijo del rockero de 47 años, Gene, de 18 años, que tuvo con su ex esposa Nicole Appleton, recientemente comenzó a tocar la batería en el escenario con su padre, pero Liam dice que no le dará ningún consejo porque cree que hará “oídos sordos”.

“No hay consejo, hombre. No me gustan los consejos. Y cuando eres joven, no lo asimilas, ¿verdad?”, dijo el roquero.