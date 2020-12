Danna Paola estaría en nueva relación sentimental con Álex Hoyer

La intérprete estaría disfrutando de manera secreta un amorío con el ex participante de La Voz… México.

Después de que Danna Paola fuera relacionada sentimentalmente con Sebastián Yatra, ahora se ha revelado que la artista supuestamente mantiene un romance con Álex Hoyer.

Una persona allegada a la cantante y actriz confirmó que la intérprete de “Mala Fama” está disfrutando de su amorío con el ex participante del reality La Voz… México, según informa TvNotas.

“Ella no lo hará oficial; siempre le ha gustado ser muy discreta con sus relaciones para no exponerse a las críticas de los medios ni de sus fans. Se llama Álex Hoyer, es un cantante del género urbano, de Los Ángeles, California, pero que vive en Monterrey. El chavo, aunque no cuenta con el mismo nivel de popularidad que Danna, sí tiene muchos fans, y le va muy bien. También le ha entrado a la actuación, participó en la serie ‘Kally’s Mashup’ de Nickelodeon que se hizo en Argentina en 2017”, dijo la fuente a la publicación.

“Primero se hicieron buenos amigos, luego surgió el amor y entonces ella decidió darle una oportunidad”, agrega el informante.

La relación habría iniciado hace dos o tres meses y se fortaleció gracias a la pandemia, ya que esto les permitió acercarse más y así se dio el clic entre ellos.