David Bisbal comienza el año lanzando un nuevo disco

¿Como os puedo agradecer todo el cariño y todos comentarios que me estáis enviando sobre el disco, el vídeo, las nuevas canciones? Hoy 3 de enero está siendo un día emocionante. En Tus Planes es un disco para todos vosotros. Gracias a todos los que han participado en él @sebastianyatra @juanmagan @greeicy1 @alexoficial , la lista es tan grande que nunca acabaría. Os quiero. Estáis todos en mis planes #entusplanesdb @vegaoficial @ludovicovagnone @pablocebrian @andyclaymusic @gale_oficial @luissalazarmusic @oficialconchita @ferras @claudiabrantoficial @calidandee @andrestorrest @mikebahia @david___santisteban @bernardodoral Fotografo