David y Victoria Beckham intercambian mensajes amorosos en su aniversario

La pareja compartió recuerdos e imágenes de su historia de amor, y fueron felicitados por sus cuatro hijos.

“Feliz aniversario @davidbeckham ”, escribió en las redes sociales Victoria Beckham, de 46 años, junto a un video. “No puedo creer que hayan pasado 21 años desde que dijimos ‘Sí, quiero’. Cuatro hijos, cuatro perros, muchas risas y te quiero más cada día. xxxxxx “, escribió la diseñadora de modas en el video compuesto de fotografías antiguas de la pareja.

La famosa pareja se casó el 4 de julio de 1999 en el castillo de Luttrellstown en Irlanda. En los años siguientes, la pareja dio la bienvenida a 4 hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

David Beckham también marcó el gran momento en la vida de la pareja al publicar detalles de cuándo vio por primera vez a su esposa en los días de las famosas ‘Spice Girls’ …

“Bueno, hace unos 23 años me senté en una habitación con Gary Neville y las Spice Girls estaban en la televisión y me volví hacia él y le dije ‘ohhhh me gusta esa del pequeño traje negro'”, escribió en Instagram: “¿Quién hubiera pensado que todos estos años más tarde estamos celebrando 21 años de matrimonio y tenemos 4 de los hijos más hermosos y perfectos … Gracias y feliz aniversario I Love You”, escribió David.

Los hijos de la pareja publicaron mensajes conmovedores a sus padres en el aniversario de su boda, incluido Brooklyn, 21 años, que dijo: “Feliz aniversario mamá y papá Los amo muchísimo ”.

Romeo, de 17 años agregó: “Feliz aniversario Espero que tengan un hermoso día xxxx los amo”.

El hijo menor de la pareja, Cruz, 15 años, también celebró la ocasión publicando una foto en el IG de la boda de sus padres, diciendo: “Feliz aniversario, mamá y papá te quieren mucho ”.

Mientras tanto, Harper, 8 años, escribió: “Feliz 21ª aniversario de bodas!!!!”