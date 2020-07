Juan Carlos “El Borrego Nava” sufre accidente de motocicleta

El conductor de televisión sufrió la fractura de una muñeca, así como golpes y escoriaciones en el rostro.

El conductor de televisión Juan Carlos Nava “El Borrego”, sufrió un accidente mientras viajaba en motocicleta en la Ciudad de México.

El comediante se realizó diversos estudios para descartar lesiones graves, y el diagnostico ha sido fractura de muñeca, lesiones y escoriaciones en el rostro y otras partes del cuerpo.

“Me puse en contacto con mi doctor. Me tomó radiografías y me mandó la interpretación”, dijo Nava en entrevista para el programa Sale el Sol. “Se me fracturó la muñeca, me mandó una férula y medicamentos”, añadió.

El también comediante narró lo sucedido: “Cuando di vuelta en la casa, me resbalé con el lodo, me apoyé con la muñeca y se me quebró. Traía casco, no me pasó nada en la cabeza, pero caí de cara y no pude reaccionar”, aseguró.

#EXCLUSIVA: Juan Carlos "El Borrego" Nava sufrió un accidente en su motocicleta. ¿Cómo se encuentra su salud? ¿El show virtual continúa en pie?#PájarosEnElAlambre en #SaleElSol : https://t.co/cAaQ286NYR pic.twitter.com/bl6yWKkWgb — Sale el Sol (@saleelsoltv) July 3, 2020

“El Borrego” Nava se encuentra con una actitud positiva y en buen estado, pese a las lesiones que sufrió por el accidente.