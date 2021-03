Demi Lovato cree que las drogas “le salvaron la vida”

En entrevista, la cantante cree que al tener ideas suicidas, el consumir sustancias la salvaron de no seguir adelante.

Demi Lovato ha hablado sobre sus luchas pasadas con el abuso de sustancias.

Dejando las cosas claras sobre algunos de los conceptos erróneos que se han extendido sobre su experiencia con el abuso de drogas, la cantante habló en el podcast de Diane Guerrero, “Yeah No, I’m Not Okay”.

Habló sobre la idea errónea de que “si las personas consumen drogas o si están lidiando con un trastorno alimentario o se autolesionan, quieren morir”.

Lovato dijo que cree que su adicción a las drogas “le impidió morir”.

“De la misma manera que casi me mata, a veces me salvó la vida, porque hubo momentos en que lidiaba con ideas suicidas. Y si hubiera seguido adelante con eso en ese momento, en lugar de otro mecanismo destructivo de afrontamiento, no estaría aquí para contar mi historia “.

Añadió que después de recibir tratamiento, ahora cree que “recurrí a esos mecanismos de afrontamiento porque realmente tenía tanto dolor que no quería morir y no sabía qué más hacer”.

“Hice lo mejor que pude a veces y ahora que tengo otras herramientas y otros recursos, sé de qué otra manera lidiar y cómo enfrentarme para no tener que recurrir a esos comportamientos nuevamente”, agregó.

Explicó además cómo, cuando era adolescente, no estaba familiarizada con la idea de la salud mental.

Ella dijo: “Miraba a la gente en los medios de comunicación y simplemente me comparaba, no me sentía lo suficientemente bien, no me sentía lo suficientemente delgada, y me preguntaba cómo era que estas personas estaban viviendo vidas que parecían tan perfectas pero yo estaba tan mucho dolor. Y cuando me convertí en el centro de atención, pensé, ‘Oh, no es perfecto aquí, nadie tiene una vida perfecta, simplemente se ve así’ “.

“Si puedo romper esa fachada de Hollywood, lo siento, Hollywood, alguien tiene que hacerlo porque estamos presentando expectativas poco realistas a la gente al presentarnos lo mejor de nosotros en todo momento”, agregó.