Demi Lovato desea convertirse en madre

La cantante se ha abierto ante la posibilidad de establecerse y tener una familia en el futuro.

La cantante Demi Lovato ha dado a conocer su deseo de convertirse en madre.

Lovato tiene un plan de 10 años y ve a los niños como parte del plan.

“Creo que en algún momento de esta década quiero formar una familia. Todo este éxito es genial y es hermoso y tengo suerte y estoy bendecida y agradecida, pero he aprendido que claramente si todo esto te hiciera feliz, no habría hecho lo malo que hice”, dijo ella.

“Cuando pienso en lo que me hace feliz hoy, pienso en mi familia, pienso en mis amigos, pienso en mi equipo. Pienso en … conexiones, conexiones del alma, relaciones significativas “, dijo Lovato al presentador de Beats 1 de Apple Music, Zane Lowe, en una sincera entrevista.

Lovato ha estado en relaciones con el actor Wilmer Valderrama y el modelo Austin Wilson en el pasado, y ella indica que podría volverse seria y establecerse la próxima vez.

“Ni siquiera sé si lo veo el futuro con un hombre o una mujer, pero sé que en algún momento me encantaría hacer eso (tener hijos) en esta década, y si no sucede esta década, tal vez la próxima, no lo sé. Ya veremos. Pero me encantaría comenzar a hacer más cosas que me hagan feliz y me preocupe menos por el éxito ”, dijo.