Demi Lovato habla sobre la lucha “diaria” contra los trastornos alimentarios

La cantante publicó la imagen de una taza con un símbolo, que pintó cuando más luchaba contra su trastorno.

La cantautora Demi Lovato recientemente recurrió a las redes sociales para abordar su batalla en curso contra un trastorno alimentario.

La estrella compartió la admisión sincera en Instagram y publicó una imagen con el símbolo de la Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación (NEDA) en su taza de té personalizada.

Su pie de foto detalla la difícil situación por la que pasaba, y dice: “Este es el símbolo de @neda para la recuperación del trastorno alimentario. Pinté esto hace años … aunque estaba en la agonía de mi trastorno alimentario, todavía lo hice con la esperanza de que realmente lo creería algún día “.

“Todavía lucho. Diario. Hay períodos de tiempo en los que me olvido de mis problemas con la comida y otras veces es todo en lo que pienso. Todavía. Pero así es como se ve la recuperación de la disfunción eréctil para algunas personas y todavía tengo la esperanza de que algún día no volveré a pensar en ello. Por ahora mi taza me recuerda que lo valgo, y hoy lo creo ”.