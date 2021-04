Demi Lovato vive en la casa de su mejor amigo

La cantante se sentia muy sola en su gran mansión, por lo que salió de ahí y se fue con un amigo.

Demi Lovato reveló que dejó la mansión en la que vivía, y ahora está en la casa de uno de sus mejores amigos.

La cantante había estado junto a su ex prometido la mayor parte de la pandemia, pero tras su separación se mudó a una enorme mansión en Los Ángeles, la cual decoró a su gusto, pero después de un tiempo se sintió muy sola en un espacio tan grande: “Estoy conviviendo con uno de mis mejores amigos, antes estaba en un…estaba comprometida con un tipo y casi lo hice, pero me dije: ‘esa no es la vida que quiero para mí, quiero divertirme, quiero vivir con mis amigos ¡Vamos a normalizar esta situación!”.

Lovato también dijo en el ‘talkshow’ de Drew Barrymore que ya no hace caso a lo que le recomiendan que haga, y por primera vez vive como ella realmente es: “Es algo que no había hecho nunca antes, estaba preocupada por ser una sexy estrella pop femenina e ignoraba cómo soy yo realmente… me despedí de las normas de género y sexuales que me inculcaron como una chica cristiana del sur, en cuanto me corté el cabello me sentí liberada de ser algo que no soy”.