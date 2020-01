Demi Lovato quiere hacer cosas que la hagan feliz y preocuparse menos con el éxito

Las cosas en su vida que la hacen feliz no giran en torno al éxito, sino que provienen de “conexiones del alma”.

La “felicidad” de Demi Lovato no se define por su “éxito”. La cantante de 27 años dice que si bien su carrera es importante para ella, las cosas en su vida que la hacen feliz no giran en torno al éxito, sino que provienen de cosas como su familia, amigos y “conexiones del alma” que ha hecho con personas a lo largo de su vida.

Ella dijo: “Mi éxito no mide mi felicidad. Cuando pienso en lo que me hace feliz hoy, pienso en mi familia. Pienso en mis amigos. Pienso en mi equipo. Yo pienso en personas con que he tenido conexiones, conexiones del alma. Relaciones significativas, exactamente “.

Demi todavía se “preocupa” por el éxito a veces, y ha dicho que su objetivo en el futuro es centrarse más en ser feliz, en lugar de tener éxito.

Agregó: “Pero me encantaría comenzar a hacer más cosas que me hagan feliz y preocuparme menos por el éxito”.