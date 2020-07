Demi Lovato se casará con el actor Max Ehrich

La cantante anuncia la noticia y dice que “nunca se había sentido tan incondicionalmente amada por alguien”.

La cantante Demi Lovato ha anunciado que está comprometida con el actor Max Ehrich.

Lovato compartió las noticias en Instagram mientras publicaba fotos de la propuesta en Malibu Beach, así como un primer plano de su enorme anillo de diamantes.

Los rumores de que la pareja estaba saliendo comenzaron a surgir en marzo cuando se les vio intercambiando mensajes coquetos en línea, antes de anunciar públicamente que estaban juntos.

En una publicación dirigida a sus 88,5 millones de seguidores en Instagram, Lovato escribió: “Cuando era pequeña, mi padre biológico siempre me llamaba su ‘pequeña pareja’, algo que podría haber sonado extraño sin su sureño como vaquero acento.

“Para mí tenía perfecto sentido. Y hoy esa palabra tiene sentido perfecto nuevamente, pero hoy oficialmente voy a ser la compañera de otra persona”.

“@maxehrich – Sabía que te amaba en el momento en que te conocí”.

“Fue algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú también”.

“Nunca me había sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres) y todos sus defectos. Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma”.

“Me siento honrada de aceptar tu mano en matrimonio. Te amo más de lo que una leyenda podría expresar, pero estoy extasiada de comenzar una familia y una vida contigo. Te amo para siempre mi bebé. Mi pareja. Aquí estoy para ¡¡¡¡nuestro futuro!!!!”

Ehrich también publicó las fotos en Instagram, escribiendo: “Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que podría soñar y algo así como una compañera en la vida”.

“Las palabras no pueden expresar cuán infinitamente enamorado de ti estoy por siempre y para siempre”.

“No puedo pasar otro segundo de mi tiempo aquí en la Tierra sin el milagro de tenerte como mi esposa. Esto es para siempre bebé”.

Lovato, tiene 27 años, y Ehrich tiene 29 años.