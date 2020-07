Kris Jenner rompe el silencio en las redes tras críticas de Kanye West

Ella parece haber ignorado el drama y ha compartido un dulce regalo en su primera publicación en las redes tras el estallido de Kanye.

La madre de Kim Kardashian, Kris Jenner, ha roto su silencio después de ser el blanco de varias críticas por parte de Kanye West en Twitter.

La mujer de 64 años, quien es la manager de sus hijas y detrás de su serie de realidad Keeping Up With The Kardashians, parecía ser el foco de las críticas de Kanye en publicaciones de Twitter, ahora eliminadas para sus 30 millones de seguidores.

En los mensajes, el yerno califica a su suegra de “supremacista blanca” y la compara con Kim Jong-un [líder supremo de Corea del Norte].

A pesar de las burlas dirigidas a Kris, ella parece haber ignorado el drama y ha compartido un dulce regalo en su primera publicación en las redes sociales desde las críticas de Kanye.

En un breve clip en su historia de Instagram, Kris Jenner comparte una caja de pastelitos recubiertos de azúcar, que le enviaron de Beignet Box, una panadería en Los Ángeles, no lejos de su casa en Calabasas.

Kanye fue a Twitter ayer para afirmar que ha estado tratando de divorciarse de Kim Kardashian desde que conoció al rapero Meek Mill en un hotel.

Luego, el músico calificó a su suegra como una ‘supremacista blanca’ en una serie de mensajes extraños.

Los mensajes solo estuvieron disponibles durante unos 30 minutos, pero fueron vistos por sus asombrados 30 millones de seguidores en la red social.

Él dijo: “Intentaron volar con 2 médicos para encerrarme”.

“He estado tratando de divorciarme desde que Kim se reunió con Meek en el Waldorf para la ‘reforma penitenciaria'”.

“Me quedan 200 más. Este es mi tuit de la noche … Kris Jong-Un. Lil Baby, mi rapero favorito, pero no hará una canción conmigo”.

Kim, de 39 años, ha trabajado junto con la estrella del rap de Filadelfia, Meek Mill, en una serie de problemas de reforma penitenciaria.

Kanye agregó: “Meek es mi hombre y fue respetuoso, ese es mi perro. Kim estaba fuera de lugar.

“Valgo 5 mil millones de dólares y más que eso a través de Cristo”.

Dirigiéndose a la madre de Kim, Kris, Kanye agregó: “Kris y Kim emitieron una declaración sin mi aprobación … eso no es lo que una esposa debería hacer. Supremacía blanca”.

Terminó: “Dice el futuro presidente”.

Kim emitió un comunicado ayer sobre las protestas de su marido, diciendo que el trastorno bipolar de Kanye es “complicado y doloroso de entender”, pidiendo a sus seguidores “comprensión” para el rapero.