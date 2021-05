Desmienten que Eduardo Manzano se encuentre grave

El actor está en el hospital tratándose una infección biliar, pero su estado de salud no es para preocuparse.

El actor Eduardo Manzano, 82 años, recordado por su trabajo en “Una Familia de Diez” y “Los Polivoces” fue hospitalizado de emergencia tras presentar unos malestares relacionados a una infección biliar, así lo dio a conocer su esposa en entrevista.

La señora Susana desmintió que su esposo se encuentre en terapia intensiva como en un inicio se había rumorado y solo enfrenta un cuadro de infección.

“No se espanten, está bien mi esposo. Le regresó ese cuadro de infección que ya le habían tratado antes, pero con una sola bacteria que le quede le regresa la infección biliar, pero ya está bien, nunca he perdido el apetito, ni la risa”, aclaró la esposa del actor de 82 años.

El hijo de Eduardo Manzano, Eduardo Manzano Martínez, también dijo que su padre no se encuentra grave de salud como algunos medios han divulgado.

“Yo estuve con él el fin de semana porque fue mi cumpleaños y de regalo pedí pasar a verlo porque yo estoy en Cancún. Cantamos, me cantó las Mañanitas, estuvimos algunos de la familia; el hecho de que esté ahí en el hospital no implica que se le quite fortaleza ni vitalidad”.