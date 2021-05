Diseñador de vestido de Andrea Meza niega haber plagiado el diseño

Ivis Lenin admite que el vestido rojo con el que coronaron a Meza, tiene gran similitud con el diseño de La Bourjoisie.

El diseñador Ivis Lenin, creador del vestido que lució Andrea Meza cuando se coronó Miss Universo, descarta que haya copiado el diseño de la prenda, pero reconoce que sí hay muchas coincidencias.

Se acusó al diseñador michoacano de haber plagiado el diseño de un vestido de la firma La Bourjoisie; Lenin comentó: “Cuando vi el vestido dije: ‘es idéntico’, salvo por unos cambios que tiene”. El artista reveló que ese vestido no se había hecho para Andrea, sino para otra chica que iba a participar en un evento internacional, y que fue ella misma quien le daba las ideas para la creación: “Ella me dijo cómo quería el vestido, ella me daba las ideas, a lo mejor ella sí había mirado ese vestido en un post”.

Ivis Lenin fue invitado de última hora para elaborar un vestido para Andrea, y la prenda no estaba terminada todavía. Se elaboró artesanalmente durante 9 meses, iniciado para otra chica y finalmente usado por la representante de México en Miss Universo.

Ante la polémica desatada por el vestido, el diseñador michoacano agregó: “Ahora me doy cuenta de que ese vestido ya participó en varios certámenes a nivel internacional…¿Creen que si hubiera sabido lo iba a llevar a Miss Universo? Pues en realidad no”.