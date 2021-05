Travis Barker dejó sus adicciones tras un terrible accidente aéreo que sufrió

En 2008, el ahora novio de Kourtney Kardashian sufrió un trauma tan grande por sufrir 60% del cuerpo con quemaduras.

Travis Barker dejó sus adicciones tras sufrir un accidente aéreo en 2008, y era tal su tolerancia a las drogas, que despertaba en medio de las cirugías.

El baterista de Blink-182 en entrevista para Men’s Healt, reveló que no necesitó internarse en una clínica para superar su adicción a los opioides, ya que el trauma del accidente fue suficiente: “La gente me pregunta si fui a rehabilitación, y les digo: ‘No, estuve en un accidente aéreo. Esa fue mi rehabilitación. Perder a tres de mis amigos y casi morir, esa fue mi llamada de atención. Si no hubiera estado en ese accidente, probablemente nunca hubiera dejado mis adicciones”.

Barker de 45 años tuvo quemaduras en el 60% de su cuerpo, y fue sometido a 26 cirugías de injerto de piel, reveló que era tal su tolerancia a las drogas, que aún anestesiado despertaba en medio de las cirugías.

Al actual novio de Kourtney Kardashian los médicos le habían dicho que tal vez no pudiera volver a tocar la batería, ni a correr. Pero con esfuerzo y rehabilitación ya volvió a correr y a tocar la batería, lleva una vida sobria, sana y además es vegano.