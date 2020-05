DJ Diplo confirmó que se convirtió en padre por tercera vez

Diplo usó el Día de la Madre para confirmar la feliz noticia del nacimiento de su hijo con la modelo Jevon King.

El DJ y productor Diplo confirmó que se convirtió en padre por tercera vez.

En marzo se informó que el DJ, cuyo verdadero nombre Thomas Wesley Pentz, había engendrado un bebé con la reina de belleza y modelo Jevon King.

Y mientras Diplo permaneció en silencio sobre la especulación en ese momento, usó el Día de la Madre para confirmar la feliz noticia.

Diplo compartió una galería de tres fotos en su página de Instagram: una de él y su madre, una de su ex Kathryn Lockhart con sus hijos mayores Lockett, de 10 años, y Lazer de seis años, y una de King con el bebé Pace, y escribió junto a ellos: “Gracias por darme la vida y ayudarme a crearla: las tres madres más fuertes del mundo … Todavía soy un trabajo en progreso, pero me has dado tres hermosos niños perfectos. Los amo a todos hasta la luna y de regreso ”.