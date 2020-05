Katy Perry pide a concursantes de American Idol que “no sean” demasido buenos

La cantante asegura que las “actuaciones estelares” provocaron las patadas “dolorosas” de su hija.

Katy Perry suplicó a los concursantes de American Idol el domingo por la noche que no fueran “demasiado buenos”, porque sus actuaciones estelares provocaron las patadas “dolorosas” de su hija.

La cantante de 35 años espera a su primer hijo, una niña, con su prometido Orlando Bloom, y marcó el Día de la Madre en vivo en el exitoso programa de talentos de televisión el domingo.

Después de desear un feliz Día de la Madre a “todas las mamás, las abuelas, las tías y las futuras mamás”, el anfitrión Ryan Seacrest agregó: “Hablando de eso, Katy, estoy pensando en ti cuando digo eso, porque esta vez el año que viene, estas vacaciones tendrán un significado completamente nuevo para ti”.

“Sabes, no sé exactamente lo que significa ser madre”, respondió Katy. “Aunque siempre me he sentido muy maternal con mis amigos y mis admiradores y esas cosas. Pero sé que estoy a punto de pasar al siguiente nivel “.

La estrella de Never Worn White se puso de pie y mostró su panza mientras se reía: “Viene, está viva. ¡Ahí está la protuberancia! ¡Y ella también está pateando!”

Luego agregó que su hija ya está mostrando su gusto musical al patear “cuando las actuaciones son buenas”, y agregó en tono de broma: “Entonces, ya sabes, déjalos que sean buenos pero no demasiado buenos, porque es doloroso”.