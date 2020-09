DJ Fat Tony confirma que tocará en la boda de Brooklyn Beckham

El músico es amigo de la familia y está listo para tocar en la fiesta más esperada del año…

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz están preparando una mega fiesta para celebrar su boda, y el DJ Fat Tony dijo que podría ser quien toque en la fiesta de la pareja, lo que a su ver sería su más importante presentación en toda su carrera.

Según el diario Daily Star, la familia del novio no está ahorrando en la ceremonia, que debería tener lugar en Italia, una vez que termine la pandemia.

Durante una entrevista en la radio Fubar, Fat Tony, quien ha sido amigo de la familia Beckham durante años, entregó algunos planes sobre la boda.

Los presentadores Bobby Norris y Stephen Leng le preguntaron al DJ si los planes estaban confirmados:

“Quién sabe … Si no voy, estaremos en problemas, ¡solo digo eso!”, bromeó Tony, al mismo tiempo que añadió: “Amo a Victoria, amo a David, y amo a los niños también. Simplemente hacen cosas buenas. Son una familia increíble, y los niños son los niños más encantadores que hayas visto, muy educados. Y no son como, ‘Soy Romeo Beckham’, no tiene eso. Son realmente increíbles”, afirma.

Tony tocó anteriormente en el cumpleaños número 21 de Brooklyn y también en la fiesta virtual para celebrar el cumpleaños número 46 de Victoria.