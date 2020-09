Kylie Jenner no quiere opinar todavía sobre el fin del reality familiar

Los fans de la empresaria han estado esperando su reacción a la noticia de que Keeping up with the Kardashians saldrá del aire en 2021…

Los fans del reality Keeping Up With the Kardashians todavía se preguntan por qué Kylie Jenner aún no ha comentado sobre el final del programa familiar.

Todos esperan que la hermana menor del clan comente algo sobre el final del programa, según la revista OK!, pero la empresaria no hizo comentario alguno aún.

Después de que su hermana Kim Kardashian compartiera la sorprendente noticia esta semana de que el programa terminará en su vigésima temporada el próximo año, Kylie fue la única de la familia que no externó su sentir.

La publicación revela que al igual que su hermana Kourtney Kardashian, Kylie tampoco quiso grabar más el programa.

“Ella ya quería dejar el reality. Había estado lidiando con la presión de Kris [Jenner] sobre el tema y ya no estaba de humor para pasar horas trabajando en el rodaje”, justifica una fuente.

El informante agregó: “Kylie cree que la serie ya ha dado lo que tenía que dar y no quiere estar largas horas filmando. Ahora tiene a Stormi y tiene a sus empresas qué cuidar”, dice.