Dolor y Gloria es la gran ganadora de los Premios Goya

View this post on Instagram

Un gran honor recibir el Goya al mejor actor por #DolorYGloria. Ayer por la emoción se me olvidó también agradecérselo a la Academia, a Penélope Cruz y dedicárselo a mi quérida Málaga. Gracias a todos. No me permitáis despertar. ____ #DolorYGloria @academiadecine @penelopecruzoficial #Goya2020 @eldeseo_ @sonyclassics #Málaga