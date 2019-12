Donald Trump critica a Justin Trudeau por ser retirado de cameo en película

El presidente de Estados Unidos dijo en Twitter que “la película nunca será la misma”.

Donald Trump criticó a Justin Trudeau después de descubrir que su cameo fue cortado de la retransmisión de CBC (Corporación Canadiense de Radiodifusión) de la película “Home Alone 2: Lost in New York” durante las vacaciones de Navidad.

El presidente de los Estados Unidos bromeó sobre la edición de TV en Twitter. En un tweet, dijo: “¡La película nunca será la misma!.”

En otro, sugirió que el recorte se hizo porque el primer ministro estaba amargado por la OTAN: “¡Creo que a Justin T no le gusta que le haga pagar a la OTAN o al Comercio!”

La escena en cuestión es una en la que Trump le da instrucciones a Kevin McCallister, personaje de Macaulay Culkin.

La eliminación de la escena conmovió a algunas personas, especialmente en Fox News. El jueves, en Fox & Friends, el presentador Ed Henry sugirió que el corte estaba motivado por el “Síndrome de trastorno de Trump”, mientras que la comentarista conservadora estadounidense Katie Pavlich lo llamó “censura”.

Más adelante en el día, CBC dijo que la edición no tenía motivaciones políticas y que la escena de siete segundos era parte de un total de ocho minutos que se eliminó de la película para dejar espacio para los comerciales. Agregó que los recortes se hicieron en 2014, mucho antes de que Trump se convirtiera en presidente.

Trump anunció su candidatura el 16 de junio de 2015 y fue elegido presidente el 8 de noviembre de 2016.

Pero no todos se sintieron ofendidos por la eliminación del clip. Como una persona tuiteó en Nochebuena:

“Acabo de ver Home Alone 2: Lost in New York en la @CBC y editaron la escena @realDonaldTrump. ¡Dios nos bendiga a todos!”