Juez desestima demanda en contra de Alec Baldwin

La demanda por “difamación” en contra del actor por un caso de una vaga de estacionamiento ha sido desestimada.

El juez que preside el caso de disputa del estacionamiento de Alec Baldwin desestimó un cargo de calumnia contra el actor.

Baldwin llegó a un acuerdo con los fiscales a principios de este año y solo fue acusado de hostigamiento en segundo grado, y fue sentenciado a varias clases de manejo de la ira y obligado a pagar una multa después de ser acusado de empujar y golpear a Wojciech Cieszkowski después de “robar” su plaza de estacionamiento en Nueva York, en noviembre.

Cieszkowski también alegó en la demanda que era difamatorio cuando la estrella del Rock 30 habló en la televisión y la radio, alegando que pensó que el hombre iba a atropellar a su esposa, Hilaria Baldwin, durante el incidente.

Sin embargo, el martes, el juez de la Corte Suprema de Manhattan, David Cohen, escribió en una nueva decisión que las declaraciones de Baldwin en los medios eran exageraciones y opiniones que no alcanzan el nivel de difamación.

“Como el acusado (Baldwin) estaba describiendo su propia opinión de lo que vio, no existe ninguna acción de difamación bajo una calumnia per se “, escribió. “Las palabras declaradas por el acusado no son palabras que acusan al demandante de un delito específico … Son palabras de frustración con la conducción de alguien”.

El resto de la demanda de Cieszkowski contra Baldwin alegando asalto y agresión continuará en los tribunales.

Mientras tanto, el actor de “30 Rock” presentó su propia demanda por difamación contra Cieszkowski en noviembre, alegando que mintió cuando dijo que Baldwin lo golpeó.