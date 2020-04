Drew Barrymore dice que sus pies “crecieron tres tallas” después de ser madre

La actriz asegura que sus pies crecieron “tres tallas”, por lo que su amor por los zapatos es cosa del pasado.

Los pies de Drew Barrymore “crecieron tres tallas” después de que ella dio a luz.

La estrella de ‘Miss You Already’, que tiene a Olive, de siete años, y Frankie, de cinco, con su ex esposo Will Kopelman, ha revelado que sus pies aumentaron de tamaño cuando recibió a sus hijos, por lo que su “viejo amor por los zapatos” ha quedado en el pasado.

Ella dijo: “Siempre he experimentado con el estilo a lo largo de mi vida. Nunca fui la chica clásica. Recuerdo en mi fiesta del décimo cumpleaños poner sombra en mis sienes. Siempre me encantó vestirme de una manera que me hizo sentir como si era una valla publicitaria de alegría. Simplemente no me quedaba con ese aspecto clásico limpio”.

“La moda para mí no se trataba de ropa cara, sino de cómo lo combino. Mezclar y combinar vintage con etiquetas. Zapatillas con pantalones de pijama y un suéter Dries Van Noten. Delineador blanco con un brillante labio , con una pluma en el pelo. Aunque tuve que renunciar a mi viejo estilo Carrie Bradshaw, amante de los zapatos, días después de dar a luz a mi hija, ¡mis pies crecieron tres tallas! “

Y la actriz de 45 años ha revelado que su hija Olive sigue los pasos de estilo.

Añadió a la revista Style de The Sunday Times: “La actitud de Olive con respecto al estilo es la misma, ¡aunque de ninguna manera he alentado o influido en esto! Siempre tiene un cabello de diferentes colores. Le encanta cambiarlo, cuanto más azul a rosa es mejor. La mañana de nuestro rodaje encontró mi delineador negro y se pintó su rostro como una estrella de rock alternativa. Incluso altera su propia ropa con tijeras y alfileres de seguridad (¡tengo mi propia Little Edie!) “.