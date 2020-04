Eva Mendes dice que a ella solo le quedan los papeles de Disney

Ahora que es madre de dos niños, no hará nada violento y nada sexual, por lo que “solo queda Disney para ella”.

Eva Mendes tiene “un límite claro” cuando se trata de sus hijos. La estrella de ‘Place Beyond the Pines’ insiste en que no publicará fotos de su pareja Ryan Gosling y sus hijas: Esmeralda, de cinco años, y Amada, de tres.

Ella compartió en Instagram: “¡Hola! Siempre he tenido un límite claro cuando se trata de mi hombre y mis hijos … Hablaré de ellos, por supuesto, con límites, pero no publicaré fotos de nuestra vida diaria. Y como mis hijos todavía son muy pequeños y no entienden lo que realmente significa publicar su imagen, no tengo su consentimiento. Y no publicaré su imagen hasta que tengan la edad suficiente para darme el consentimiento. “

Mientras tanto, la estrella de Hollywood insistió en que todavía le encanta actuar y, aunque no ha aparecido en la pantalla grande desde ‘Lost River’ de 2014, ahora está considerando un papel muy específico.

Ella dijo: “Actuar es algo que siempre amaré. Es como ahora que tengo hijos, soy un poco extrema. Hay tantas cosas que no haré. Como si no hiciera la mayoría de las películas que he hecho en el pasado.

“Muchas cosas están fuera de esa lista. No quiero hacer nada demasiado violento. Por supuesto, no quiero hacer nada demasiado sexual. Así que básicamente digo, ‘Disney, yo soy toda tuya, Disney. Eso es todo lo que queda “.